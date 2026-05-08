Резонансний провал прем’єрки Данії. Країна залишилася без нового уряду

Після 45 днів переговорів Метте Фредеріксен повідомила королю, що не змогла зібрати коаліцію

Лідерка соціал-демократів та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила королю Фредеріку X, що не змогла сформувати новий уряд за підсумками першого раунду коаліційних переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву королівського дому Данії.

У п’ятницю Фредерік X провів зустріч із Фредеріксен, яка наразі виконує обов’язки глави уряду. Під час аудієнції прем’єрка заявила, що їй не вдалося заручитися достатньою підтримкою партій для формування коаліції відповідно до мандата, який вона отримала від короля 25 березня.

«Фредеріксен потім порадила королю знову скликати представників політичних партій, щоб вони висловилися щодо того, кому слід доручити керівництво переговорами про формування уряду», – йдеться у заяві королівського дому.

Представників партій запросили до королівської резиденції Амалієнборг для нових консультацій. Переговори про створення коаліції тривали 45 днів.

Напередодні лідер партії «Помірковані» та колишній прем’єр Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що формування нового уряду має спробувати очолити лідер лібералів Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, раніше Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливали лише восени. Вибори призначили на 24 березня після того, як прем’єрка звернулася до короля Данії Фредеріка X із відповідною рекомендацією. Рішення про дострокове голосування ухвалили менш ніж за рік до завершення роботи парламенту.

За даними Reuters, після підрахунку 100% голосів лівий блок на чолі з Фредеріксен отримав 84 місця у парламенті зі 179, тоді як правоцентристські сили здобули 77 мандатів. Соціал-демократична партія прем’єрки, за прогнозами, отримала 38 місць у Фолькетингу. Після виборів у Данії розпочалися переговори про формування нової урядової коаліції.