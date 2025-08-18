Головна Світ Політика
Країни Африки вимагають змінити карту світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Країни Африки вимагають змінити карту світу
Суперечки навколо політичної коректності карт ведуться не перше десятиліття
фото із відкритих джерел

Африканський Союз закликає змінити світові карти, щоб показати реальні розміри Африки

Африканський союз (АС) підтримав кампанію із закликом відмовитися від використання карти світу у проекції Меркатора XVI століття. На думку організації, ця карта спотворює реальні розміри континентів, представляючи Африку значно менше, ніж вона є насправді. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters. 

Проекція, створена картографом Герардом Меркатором для навігації, відома тим, що збільшує території поблизу полюсів, такі як Росія, Північна Америка та Гренландія, і одночасно стискає регіони біля екватора, включаючи Африку та Південну Америку.

Як заявила заступниця голови Комісії АС Сельма Маліка Хаддаді, ця карта створює помилкове враження, ніби Африка є «маргінальною». За її словами, такі стереотипи впливають на освіту, ЗМІ та політику, хоча Африка – другий за величиною континент у світі, на якому проживає понад мільярд людей.

Суперечки навколо політичної коректності карт ведуться не перше десятиліття. Ще у 1970-х роках стала популярною проекція Галла-Петерса. Вона зберігала точні площі країн (тому Африка та Південна Америка на ній були величезними), але сильно спотворювала їх форми. Її просували як ідеологічну альтернативу «європоцентричній» карті Меркатора і навіть прийняли на озброєння в ЮНЕСКО та деяких інших організаціях.

Ще один приклад, більш курйозний, пов'язаний із Новою Зеландією, яку регулярно «забувають» нанести на різні карти світу. Проблема стала настільки відомою, що 2018 року уряд країни запустив жартівливу PR-кампанію #GetNZOnTheMap («Поверніть Новій Зеландії карту»). У ній брали участь тодішній прем'єр-міністр Джасінда Ардерн та комік Ріс Дарбі, які розслідували «змову» проти їхньої країни. Цій темі навіть присвячено популярний розділ на форумі Reddit, де колекціонують карти без Нової Зеландії.

«Негайно припинити»

Ініціаторами ж нинішньої кампанії під назвою Correct The Map («Виправте карту» ) виступили правозахисні гурти Africa No Filter та Speak Up Africa. Вони закликали перейти на проекцію Equal Earth 2018, яка більш точно відображає розміри країн.

«Це найтриваліша у світі кампанія з дезінформації, і її просто необхідно негайно припинити», – заявила виконавчий директор Africa No Filter Мокі Макура.

Google, ООН та Світовий банк

Африканський союз бачить у цій кампанії частину ширшої мети щодо «відновлення законного місця Африки на світовій арені», що перегукується зі зростаючими закликами до репарацій за колоніалізм.

Проекція Меркатора все ще широко використовується. Наприклад, Google Maps перейшов із неї на тривимірне зображення глобуса в десктопній версії ще в 2018 році, проте в мобільному додатку проекція Меркатора залишається за умовчанням.

Представник Світового банку повідомив, що вони вже використовують альтернативні проекції та поступово відмовляються від карти Меркатора. В ООН заявили, що запит від активістів має розглянути комітет експертів.

Ініціативу підтримали й інші регіони. Зокрема, віце-голова Комісії з репарацій Карибської спільноти (CARICOM) назвав відмову від картки Меркатора відкиданням «ідеології влади та домінування».

Теги: Світовий банк ЮНЕСКО Африка Південна Америка

