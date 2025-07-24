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Росія обстріляла Одесу, відбувся обмін полоненими: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія обстріляла Одесу, відбувся обмін полоненими: головне за ніч
Головні новини ночі проти 24 липня
фото: ДСНС

Про постраждалих в Одесі наразі не повідомлялось

Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами, атака на Миколаїв, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, США схвалили продаж зброї для України.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Одеси

У ніч на 24 липня ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. У місті внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька пожеж. Відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці.

Також загорілась покрівля двоповерхового будинку, зафіксовано займання торговельних павільйонів та АЗС.

Пожежа виникла на легендарному ринку «Привоз». Внаслідок влучань зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

Обмін полоненими

23 липня відбувся дев'ятий етап обміну полоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому з російської неволі повернулись тяжкопоранені і тяжкохворі оборонці.

Як повідомив Лубінець, в Україну повернулись воїни ЗСУ, зокрема, ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ. Серед повернутих є оборонці Донеччини, зокрема, Маріуполя, Сумщини, Харківщини.

Найстаршому звільненому – 66 років, наймолодшому – 27 років. Троє із повернутих захисників відсвяткують завтра свій день народження на рідній землі.

Як зазначив Володимир Зеленський, воїни, що повертаються з російської неволі, захищали Україну на різних напрямках фронту. За словами президента, значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу.

Продаж зброї для України

Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на $322 млн.

Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley. Повідомляється, що в перший пакет входять зенітні комплекси HAWK Phase III та їхнє обслуговування.

Другий пакет передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.

Атака на Миколаїв

У ніч на 24 липня російські терористи атакували «шахедами» Миколаїв. 

За повідомленням очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у місті внаслідок обстрілу зафіксовані пожежі. Наразі про постраждалих інформація не надходила.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що усі відповідні служби виїхали на локації для ліквідації наслідків.

Теги: Миколаїв ЮНЕСКО обмін полоненими Володимир Зеленський ворог день народження обмін Лубінець

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