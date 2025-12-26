Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз
The Telegraph: світ, який ми знали – більше не існує
фото: Reuters

Європа втратила стратегічну суб’єктність і опинилася у небезпечній залежності від Дональда Трампа

Європейський Союз входить у 2026 рік у значно гіршому безпековому становищі, ніж торік, а сам Захід фактично перестав існувати як політична концепція. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на статтю виконавчого редактор британського видання The Telegraph Френсіса Дірнлі.

За його словами, слабкість Європи у питанні підтримки України та повна залежність від позиції президента США Дональда Трампа призвели до стратегічної деградації ЄС. Попри численні сигнали про можливу зміну курсу Вашингтона, Європа так і не створила власної незалежної системи безпеки, не провела масштабного переозброєння і не посилила позиції України.

«Європа залишила свою долю і долю України – прив’язаною до доброї волі союзника, який може виявитися ненадійним», – наголошує Дірнлі.

Автор нагадує, що ЄС так і не спромігся використати заморожені російські активи для фінансування оборони України, змусивши платників податків гарантувати багатомільярдні кредити Києву. Це, на його думку, стало черговим свідченням внутрішнього розколу Європи та її неспроможності протистояти війні, яка визначає майбутнє континенту.

Видання звертає увагу, що Росія, заохочена політикою Трампа, відкрито посилює гібридні атаки проти країн НАТО, зокрема Польщі та Балтійського регіону. Водночас у багатьох європейських столицях зберігається ілюзія, що Путін готовий до добросовісних переговорів.

Дірнлі зазначає, що Кремль уже перейшов на повноцінну воєнну економіку, що створює для нього стимули не припиняти бойові дії, а навпаки – розширювати зону нестабільності.

«2025 рік може увійти в історію як момент, коли Захід перестав існувати як єдина політична сила», – підсумовує він, додаючи, що без кардинальної зміни курсу Європу та Україну чекають ще тяжчі випробування у 2026 році.

Раніше ексрадник Трампа Джон Болтон попереджав, що війна Росії проти України може завершитися на умовах, несприятливих для Києва, оскільки Європейський Союз не зміг домовитися про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України у 2026-2027 роках. Це позбавляє Україну гарантованої фінансової підтримки та посилює ризик стратегічного програшу.

Читайте також:

Теги: США Європа Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін
Чому Сі зателефонував Трампу і заговорив про Україну?
27 листопада, 10:49
Політичні в'язні з Білорусі, помилувані Лукашенком. Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Олександр Федута, Володимир Лабкович на пресконференції 14 грудня 2025 року
США розіграли білоруську карту проти РФ
15 грудня, 15:11
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна до кінця 2025 року? Відповідь Кремля
9 грудня, 01:32
На руках президента США Дональда Трампа помітили пластирі
Чому Трамп носить пластирі на руках? Білий дім відповів (фото)
12 грудня, 16:22
У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі
У США подали до суду на Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі
13 грудня, 07:59
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
Наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті
Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian
7 грудня, 22:07
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 06:17
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців
20 грудня, 01:26

Політика

Мирний план з 20 пунктів на 90% готовий – Зеленський
Мирний план з 20 пунктів на 90% готовий – Зеленський
Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз
Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз
Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США
Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США
Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»
Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»
Весь Донбас або нічого: Путін озвучив позицію на переговорах зі США
Весь Донбас або нічого: Путін озвучив позицію на переговорах зі США
Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим
Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua