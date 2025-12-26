The Telegraph: світ, який ми знали – більше не існує

Європа втратила стратегічну суб’єктність і опинилася у небезпечній залежності від Дональда Трампа

Європейський Союз входить у 2026 рік у значно гіршому безпековому становищі, ніж торік, а сам Захід фактично перестав існувати як політична концепція. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на статтю виконавчого редактор британського видання The Telegraph Френсіса Дірнлі.

За його словами, слабкість Європи у питанні підтримки України та повна залежність від позиції президента США Дональда Трампа призвели до стратегічної деградації ЄС. Попри численні сигнали про можливу зміну курсу Вашингтона, Європа так і не створила власної незалежної системи безпеки, не провела масштабного переозброєння і не посилила позиції України.

«Європа залишила свою долю і долю України – прив’язаною до доброї волі союзника, який може виявитися ненадійним», – наголошує Дірнлі.

Автор нагадує, що ЄС так і не спромігся використати заморожені російські активи для фінансування оборони України, змусивши платників податків гарантувати багатомільярдні кредити Києву. Це, на його думку, стало черговим свідченням внутрішнього розколу Європи та її неспроможності протистояти війні, яка визначає майбутнє континенту.

Видання звертає увагу, що Росія, заохочена політикою Трампа, відкрито посилює гібридні атаки проти країн НАТО, зокрема Польщі та Балтійського регіону. Водночас у багатьох європейських столицях зберігається ілюзія, що Путін готовий до добросовісних переговорів.

Дірнлі зазначає, що Кремль уже перейшов на повноцінну воєнну економіку, що створює для нього стимули не припиняти бойові дії, а навпаки – розширювати зону нестабільності.

«2025 рік може увійти в історію як момент, коли Захід перестав існувати як єдина політична сила», – підсумовує він, додаючи, що без кардинальної зміни курсу Європу та Україну чекають ще тяжчі випробування у 2026 році.

Раніше ексрадник Трампа Джон Болтон попереджав, що війна Росії проти України може завершитися на умовах, несприятливих для Києва, оскільки Європейський Союз не зміг домовитися про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України у 2026-2027 роках. Це позбавляє Україну гарантованої фінансової підтримки та посилює ризик стратегічного програшу.