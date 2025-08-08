Головна Країна Політика
Президент Південно-Африканської республіки розповів Зеленському про розмову з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Південно-Африканської республіки розповів Зеленському про розмову з Путіним
Володимир Зеленський поговорив з Сирілом Рамафосою
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час розмови Путін повідомив лідера ПАР про основні підсумки переговорів із представником Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Поінформував про свої контакти цими днями з президентом Трампом та європейськими лідерами. Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу», – каже Зеленський.

За словами президента, Сиріл також поділився деталями своєї розмови з російською стороною. «Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру», – додав український лідер.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.

Раніше повідомлялося, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним глава США планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля.

До слова, російський диктатор Володимир Путін на тлі дедлайну президента США Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди з Україною зателефонував лідерам кількох країн.

Теги: путін Володимир Зеленський Південно-Африканська республіка

Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Президент Південно-Африканської республіки розповів Зеленському про розмову з Путіним
Хто наглядатиме за роботою PlayCity? Мінцифри повідомило результати голосування
Навіщо Путін вимикає інтернет Криму: пояснення Центру протидії дезінформації
Латвія готова купувати американську зброю для України – Зеленський
Служба безпеки відреагувала на заяви НАБУ та САП
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
