Син експрезидента-втікача Януковича отримав громадянство РФ

Олександру Януковичу заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію

Син Януковича займається в Росії бізнесом – 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію

Олександр Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, отримав російське громадянство. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на відповідні документи.

Зазначається, що син Януковича займається в Росії бізнесом – 10 років тому він зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію.

Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.

У жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно обрав сину колишнього президента України Віктора Януковича Олександру запобіжний захід у вигляді арешту у справі про щодо заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

У вересні 2022 року ЄС зняв частину санкцій із Віктора Януковича, Віктора Пшонки та їхніх синів. 20 грудня 2023 року стало відомо, що суд Європейського Союзу визнав недійсними санкції, запроваджені 2021-го проти експрезидента-втікача та його сина Олександра, і виключив обох із відповідного санкційного списку. Наразі продовжує діяти інше санкційне рішення ЄС — від серпня 2022 року, яке поки що не оскаржували. Їм обом заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію.

У січні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила нове рішення у справі про стягнення активів президента-втікача Віктора Януковича у дохід держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 січня. Міністерство юстиції оскаржило рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився стягувати нерухоме і рухоме майно сина експрезидента Олександра Януковича. Пояснення були такими: Мін’юст не надав доказів, що Янукович-молодший не мав можливостей власним коштом купувати майно.