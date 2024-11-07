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Росіяни починають заводити солдатів КНДР на позиції навколо Суджі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни починають заводити солдатів КНДР на позиції навколо Суджі
На Курщині вже присутні понад 11 тисяч північнокорейців
фото: militaryarms.ru

Ворог планує замінити північнокорейцями російські частини в Курській області, щоб натомість перекинути їх на схід

Росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в етері «Радіо NV».

«Їх (солдатів КНДР – «Главком») розподіляють по різних російських підрозділах. Вони в російській формі. Їх намагаються максимально замаскувати і, будемо так говорити, – прирівняти до повноцінних росіян, які воюють. Їх обережно починають заводити на позиції північніше, західніше і східніше від міста Суджа. Інколи там 30 кілометрів, деяких ближче підводять…», – зазначив посадовець.

За його даними, на Курщині вже присутні понад 11 тисяч північнокорейців. Із них переважна частина зараз навчається в умовах реальних бойових дій. Зокрема, їх навчають користуватися FPV-дронами і дронами-розвідниками, показують їм можливості ударних БПЛА «Ланцет». «Поки що, наскільки мені відомо, навіть на «Ланцетах» їх не навчають працювати – просто демонструють можливості, як це працює загалом», – уточнив Коваленко.

Крім того, росіяни намагаються навчити військових КНДР виявляти зони мінування.

«Тобто сучасна війна відрізняється від того, що знають про війну на Корейському півострові. З одного боку, мета Кім Чен Ина – отримати обкатаних у реальних бойових діях бійців. Серед них є офіцери, які мають навчитися командувати армією в умовах реальної війни. Щоб вони повернулися в КНДР і передавали ці знання», – пояснив керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, російське командування ставить задачу «підтягнути КНДРівців» за місяць, але насправді, швидше за все, це займе до трьох місяців, оцінює Коваленко.

«Вони мають замінити російські частини, які будуть перекинуті на схід. Це таке планування у росіян. Зокрема, вони їх мають на початку в Курській та в Білгородській областях. Тобто можна орієнтуватися, що це від семи тисяч російських військових хочуть перекинути в майбутньому на схід і замінити їх КНДРівцями, які виживуть чи ні», – зауважив посадовець.

Теги: Курщина фронт війна Північна Корея

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