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У Росії безпілотники атакували спиртзаводи (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Росії безпілотники атакували спиртзаводи (відео)
Вибухи в РФ вночі 22 жовтня 2024 року

На території РФ була тривожна ніч

У ніч проти 22 жовтня 2024 року у місті Єфремов в Тульській області РФ пролунали вибухи. Населений пункт атакували безпілотники, після чого виникла пожежа. Про це інформують російські пабліки.

Як завжди представники російської влади рапортують про збиття всіх цілей.

Так, губернатор Тульської області РФ Дмитро Міляєв підтвердив атаку дронів і заявив, що сили ППО нібито «припинили» її. Водночас він повідомляє, що постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і ще одного спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.

«За попередньою інформацією постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях події. Ситуація перебуває під контролем», – додав чиновник.

За інформацією від місцевих жителів, в місті пролунало, як мінімум два вибухи. Місцеві стверджують, що місто атакували БпЛА. Після атаки поряд з Єфремівським заводом синтетичного каучуку виникла пожежа.

Водночас російськими пабліками шириться інформація, що безпілотники могли впасти і в районі місцевої ТЕЦ.

Згодом стало відомо, що безпілотники атакували завод «Біохім» в Тамбовській області, який також виробляє спирт. 

Нагадаємо, російський завод військової мікроелектроніки «Кремній», який розташований у Брянській області, призупинив роботу через атаку безпілотників

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Теги: росія війна завод безпілотник

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