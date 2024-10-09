Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 9 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 664120 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8944 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,
- артилерійських систем – 19222 (+19) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+0),
- кораблі /катери‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3385 (+12)
Дані уточнюються
Активність флоту окупантів станом на 9 жовтня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 959-й день повномасштабної війни в Україні.
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