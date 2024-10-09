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Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 959-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 9 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 664120 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8944 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17751 (+11) од,
  • артилерійських систем – 19222 (+19) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+0),
  • кораблі /катери‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3385 (+12)

Дані уточнюються

Втрати ворога у війні станом на 9 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 9 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 жовтня 

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 20 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 9 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 9 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 959-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати війна

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