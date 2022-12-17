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Кремль активно працює над «відбіленням» репутації Путіна в інфопросторі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кремль активно працює над «відбіленням» репутації Путіна в інфопросторі
Кремль шукає способи заново підняти рейтинги президенту РФ
фото з відкритих джерел

Невдачі на фронті, мобілізація та загроза подальшої втрати окупованих територій вже змусили Путіна скоротити частоту публічних заходів

Російські держкорпорації отримали від адміністрації президента РФ замовлення підготувати позитивний порядок денний із новин та заходів, участь у яких має брати Володимир Путін. Про це повідомляє The Moscow Times.

Рознарядка на «інформаційний обмін», тобто збирання найменших значних позитивних інформаційних приводів надійшла керівникам компаній з енергетичної, транспортної та комунікаційної сфер, а також главам російських регіонів.

«Інкубатор хороших новин» – це технологія, яка зазвичай використовується під час виборів, і вона вже працює: у публічному графіку Путіна поряд із засіданнями Ради безпеки та міжнародними дзвінками з'явилися такі заходи, як урочисте відкриття центру з відтворення індички, привітання з ювілеєм, а також відкриття відремонтованої дороги.

Невдачі на фронті, мобілізація та загроза подальшої втрати окупованих територій вже змусили Путіна скоротити частоту публічних заходів та вперше за 10 років завершити рік без традиційної великої прес-конференції. Останніми місяцями Кремль шукає способи заново підняти рейтинги президенту РФ. Але проведені на замовлення Кремля непублічне опитування показали, що за мирні переговори з Україною виступають 55% росіян, за продовження війни – 25%.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного Блоку Єнс Столтенберг заявив, що з боку Кремля не видно жодного натяку на те, що він готовий зупинити війну в Україні, попри численні втрати окупантів. Диктатор Володимир Путін націлений на тривалі бої, і для цього продовжує мобілізацію у РФ.

Раніше повідомлялось, що за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін доручив завдання Кадирову вбити президента України Володимира Зеленського.

Також експерти зробили висновок, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: росія путін війна

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