Зеленський відправиться до Туреччини: озвучено теми розмови з Ердоганом

За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з як найбільшою кількістю членів Альянсу

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відправиться з візитом до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

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За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з як найбільшою кількістю членів Альянсу.

«Ми повинні акумулювати всіх лідерів Альянсу, щоб тиснути політично на РФ. Не тільки на полі бою. У нас є кілька питань - зернова ініціатива, підтримка України в НАТО, обмін полоненими тощо. Багато речей, про які будемо говорити», - сказав президент.

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Він зауважив, що надіється на певні домовленості з Ердоганом.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація щодо можливого візиту Зеленського до Туреччини.Там одним з ключових питань «зерновий коридор», яким Україна експортує продовольство до нужденних країн.

Нагадаємо, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Також після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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Зеленський подякував Болгарії за допомогу та оголосив про співпрацю в оборонному секторі.

Як повідомлялося, парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання для АЕС.

Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

До слова, літак з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 6 липня приземлився в одному з аеропортів Чехії.