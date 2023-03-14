Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч

Триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України

США продовжили термін програми для біженців з України, анонс підписання Євросоюзом плану закупівель боєприпасів для України, наміри президента США Джо Байдена провести розмову з очільником Китаю сі Цзіньпіном. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 березня.

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Білий дім просить Конгрес про рекордні видатки на оборону

Білий дім скерував Конгресу США проєкт оборонного бюджету, у якому передбачено найбільші від закінчення Другої світової війни витрати на оборону держави у мирний час – $886 млрд.

У проєкті передбачено виділення 842 мільярдів доларів на потреби Пентагону і 44 мільярдів доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствах. Заплановані витрати на 28 мільярдів доларів перевищує минулорічні 858 мільярдів доларів.

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Продовження терміну програми для біженців з України у США

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою «Єднання для України» (United for Ukraine), ще на один рік.

Рішення про продовження терміну проживання стосується українців, які прибули до США за програмою з 24 лютого по 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу. Їм не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше перебування в країні.

Міністерство нацбезпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають умовам, протягом наступних чотирьох тижнів починаючи з тих, хто прибув найраніше.

ЄС готує спільний план закупівель боєприпасів для України

Очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg.

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Держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. Деякі країни хочуть аби обов'язкове фінансування було пропорційне до розміру економіки кожного з членів блоку, а інші - щоб будь-які внески були добровільними.

Деякі країни вважають, що краще, аби потреби України задовольняли в межах проєкту закупівель, який незабаром стартує під керівництвом Європейського оборонного агентства. Інші члени ЄС стверджують - нагальні потреби нашої держави можна було б швидше задовольнити через Європейський фонд миру.

Велика угода AUKUS про надання Австралії атомних підводних човнів

Лідери США, Австралії та Великої Британії мають намір оприлюднити плани щодо надання Австралії атомних підводних човнів, що є серйозним поштовхом проти амбіцій Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак схвалять деталі так званого проекту AUKUS, про який було вперше оголошено у 2021 році, на військово-морській базі США в Сан-Дієго, Каліфорнія, головному порту приписки Тихоокеанського флоту США.

Згідно з угодою, Австралія придбає три американські атомні підводні човни класу «Вірджинія» на початку 2030-х років з опцією придбання ще двох, якщо це буде необхідно, повідомили представники США.

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Байден анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з очільником Китаю сі Цзіньпіном.

Проте, дату президент США не уточнив. Очікується, що це станеться найближчим часом.

США закликають Китай до переговорів з Україною

Радник із національної безпеки Білого дому Джейк Салліван висловив позицію США щодо необіхдності переговорів Китаю та України. США закликали до переговорів і публічно, і приватно. Там вважають, що порозумінню між країнами заважає російський вплив.

«Ми закликаємо президента Сі зв’язатися з президентом Зеленським, тому що вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не тільки російську», – заявив Салліван.

Американські офіційні особи говорили у понеділок, 13 березня, з українськими колегами про те, що Київ офіційно не отримував підтвердження того, що із Сі Цзіньпіном відбудеться телефонний дзвінок чи відеоконференція. Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з очільником Китаю.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Сі Цзіньпін планує провести першу з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни розмову з Зеленським. Очікується, що переговори відбудуться після візиту Сі Цзіньпіна до російського диктатора Володимира Путіна на наступному тижні.