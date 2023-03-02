У Запоріжжі з’явився свій символ незламності

Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів

Після нічного ракетного удару по Запоріжжю на одній зі стін зруйнованого будинку так і залишилися висіти дзеркало та картина. Відповідне фото з’явилося в мережі.

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Також вціліли двері та оздоблення стіни.

Зазначимо, що у Бородянці таким символом є кухонна шафку з півником. А у Дніпрі – вціліла жовта кухня.

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Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Рятувальні роботи продовжуються.

Відомо про чотирьох загиблих і вісьмох поранених. Ще п’ятеро людей, зокрема дитина, вважалися зниклими безвісти – поки про їх долю не відомо.

До слова, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.