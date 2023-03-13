Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW

Путін та міноборони РФ можуть використати Пригожина як «цапа-відбувайла» за ціну наступу на Бахмут

Кремль підриває амбіції глави ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та скидає на нього провини за невдачі на фронті. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що конфлікт між міністерством оборони Росії та фінансистом групи «Вагнера» Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут.

Аналітики допускають, що міноборони Росії, зокрема міністр оборони Сергій Шойгу та начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов, швидше за все, скористалися можливістю навмисно витратити як елітні сили, так і сили «Вагнера» в Бахмуті, щоб послабити Пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

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Крім того, Путін та міноборони РФ можуть використати Пригожина як «цапа-відбувайла» за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне своєї кульмінації.

Як раніше оцінювали аналітики, Путін покладається на «цапів-відбувайлів», які замість нього беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику.

Як ідеться у звіті, Путін, ймовірно, використає великі втрати ПВК «Вагнера», повідомлення про низький моральний дух і військові злочини, щоб відволікти увагу від гірших проблем у російських збройних силах.

Сам же Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна, яку раніше мав.

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«Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх зменшити свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина», – йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, Пригожин заробив погану репутацію через те, що ставився до своїх людей, як до гарматного м'яса. А його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу у ПВК «Вагнера» привабливою для новобранців.

Конфлікт між міноборони Росії і «Вагнера» показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна конкурують між собою в іграх, які не сприяють досягненню загальних цілей Путіна, зазначили аналітики.

мапа: ISW

Ключові висновки ISW