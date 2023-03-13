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Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW
фото з відкритих джерел

Путін та міноборони РФ можуть використати Пригожина як «цапа-відбувайла» за ціну наступу на Бахмут

Кремль підриває амбіції глави ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та скидає на нього провини за невдачі на фронті. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що конфлікт між міністерством оборони Росії та фінансистом групи «Вагнера» Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут.

Аналітики допускають, що міноборони Росії, зокрема міністр оборони Сергій Шойгу та начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов, швидше за все, скористалися можливістю навмисно витратити як елітні сили, так і сили «Вагнера» в Бахмуті, щоб послабити Пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

Крім того, Путін та міноборони РФ можуть використати Пригожина як «цапа-відбувайла» за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне своєї кульмінації.

Як раніше оцінювали аналітики, Путін покладається на «цапів-відбувайлів», які замість нього беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику.

Як ідеться у звіті, Путін, ймовірно, використає великі втрати ПВК «Вагнера», повідомлення про низький моральний дух і військові злочини, щоб відволікти увагу від гірших проблем у російських збройних силах.

Сам же Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна, яку раніше мав.

«Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх зменшити свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина», – йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, Пригожин заробив погану репутацію через те, що ставився до своїх людей, як до гарматного м'яса. А його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу у ПВК «Вагнера» привабливою для новобранців.

Конфлікт між міноборони Росії і «Вагнера» показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна конкурують між собою в іграх, які не сприяють досягненню загальних цілей Путіна,  зазначили аналітики.

Кремль використовує Пригожина для прикриття поразок на фронті – ISW фото 1
мапа: ISW

Ключові висновки ISW

  • Іранські державні ЗМІ оголосили, що Тегеран завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у Москви.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом, але не завершили розворот або оточення міста.
  • Окупанти проводили наземні атаки поблизу Авдіївки та на західних околицях Донецька.
  • Російський військовий блогер заявив 12 березня, що серед спецпризначенців високий рівень дезертирства. Він стверджував, що жоден підрозділ спецпризначення не укомплектований повністю, і що деякі командири спецпризначення втекли зі своїх підрозділів, незважаючи на те, що отримували високі зарплати протягом останніх 10 років.
  • Міністерство оборони Великої Британії повідомило 12 березня, що російські військовослужбовці зі східних регіонів Росії гинуть в Україні з розрахунку на душу населення в сорок разів більше, ніж російські військовослужбовці з Москви. Також воно повідомило, що казахська і татарська меншини становлять 75 відсотків жертв серед російських військовослужбовців з Астраханської області.
  • Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила 12 березня, що російські чиновники незаконно депортували 2 161 українську дитину-сироту до Росії і додала, що загальна кількість дітей, депортованих до РФ, може становити приблизно 150 тис.
Теги: путін Міноборони РФ ПВК Вагнера Бахмут

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