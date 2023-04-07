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Екскомандира «Вагнера» заарештовано у Швеції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскомандира «Вагнера» заарештовано у Швеції
Медведєв не має дозволу на проживання в Швеції, тому був заарештований
Фото: Christian Roth Christensen / TV 2

Медведєв заявив, що їздив до Швеції, щоб купити там дешевші цигарки

Екскомандир з ПВК «Вагнер» Андрій Медведєв, який попросив політичного притулку у Норвегії, був заарештований у Швеції. Про це повідомляє норвезьке видання Dagbladet.

Медведєв, який воював проти України у лавах найманців-«вагнерівців» і попросив про притулок у Норвегії, заявив, що їздив до Швеції, щоб купити там дешевші цигарки.

Оскільки він не має дозволу на проживання в Швеції, він був заарештований і затриманий шведською імміграційною владою.

«Він думав, що зможе поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають такої можливості. Він просить вибачення за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його передадуть назад до Норвегії», – повідомив адвокат колишнього «вагнерівця» Бриньюльф Ріснес.

Адвокат зазначив, що цей інцидент не повинен мати жодного стосунку до його справи про надання притулку в Норвегії.

Раніше колишнього командира ПВК «Вагнер» Андрія Медведєва затримали норвезькі правоохоронці після бійки, в якій він брав учать.

Нагадаємо, що Медведєв, як він сам заявив, є колишнім командиром ПВК «Вагнер». Після чотирьох місяців конткратної служби у війську окупанта Медведєв втік з Росії, незаконно перетнувши норвезький кордон. У Норвегії росіянин попросив політичний притулок. В Осло йому не відмовили, а також заявили, що забезпечать конфіденційність інформації щодо перебування Медведєва.

Теги: політичний притулок адвокат кордон притулок ПВК Вагнера Швеція арешт

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