Екскомандира «Вагнера» заарештовано у Швеції
Медведєв заявив, що їздив до Швеції, щоб купити там дешевші цигарки
Екскомандир з ПВК «Вагнер» Андрій Медведєв, який попросив політичного притулку у Норвегії, був заарештований у Швеції. Про це повідомляє норвезьке видання Dagbladet.
Медведєв, який воював проти України у лавах найманців-«вагнерівців» і попросив про притулок у Норвегії, заявив, що їздив до Швеції, щоб купити там дешевші цигарки.
Оскільки він не має дозволу на проживання в Швеції, він був заарештований і затриманий шведською імміграційною владою.
«Він думав, що зможе поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають такої можливості. Він просить вибачення за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його передадуть назад до Норвегії», – повідомив адвокат колишнього «вагнерівця» Бриньюльф Ріснес.
Адвокат зазначив, що цей інцидент не повинен мати жодного стосунку до його справи про надання притулку в Норвегії.
Раніше колишнього командира ПВК «Вагнер» Андрія Медведєва затримали норвезькі правоохоронці після бійки, в якій він брав учать.
Нагадаємо, що Медведєв, як він сам заявив, є колишнім командиром ПВК «Вагнер». Після чотирьох місяців конткратної служби у війську окупанта Медведєв втік з Росії, незаконно перетнувши норвезький кордон. У Норвегії росіянин попросив політичний притулок. В Осло йому не відмовили, а також заявили, що забезпечать конфіденційність інформації щодо перебування Медведєва.
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