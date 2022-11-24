У загибелі людей винна українська ППО й американські ракети – представник Росії в ООН

Представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив у загибелі мирних жителів Україну і західних партнерів

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і «накачування України зброєю» з боку Заходу. Таку заяву Небензя зробив на засіданні Радбезу ООН.

Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.

«У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася».

Небензя також заявив, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, – це нібито «американські ракети ППО, які поставляються Києву».

«Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст», – звернувся він до Заходу.

Нагадаємо, на Радбезі ООН Китай закликав Україну і окупанта до переговорів.

Відзначимо, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.