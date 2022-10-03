Кремль ухвалив цікаве рішення щодо поповнення розбитих в Україні підрозділів

Військове керівництво Російської Федерації, маючи на меті виграти час на підготовку та згуртування мобілізованого особового складу, прийняло «цікаве рішення»

У Кремлі було ухвалено рішення про поповнення підрозділів, які зазнали великих втрат на фронті, представниками так званих «силових структур» тимчасово окупованих районів Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Крім того, у повідомленні наголошується, що забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на території Донецької області, тимчасово захопленої росіянами, здійснюватиметься підрозділами ФСБ Російської Федерації.

Як повідомлялося, із 21 вересня, відколи кремлівський диктатор оголосив про мобілізацію, в країні-терористці не вщухають протести. Крім того, активісти демонструють, що не бажають вмирати за Путіна, палячи військкомати. Днями до такого методу вдалася навіть дитина. Крім цього, так звані «мобіки» влаштовують масові бійки та добряче закладають за коміри.