«Могилізація». Вояки п'ють, зводять рахунки із життям, військкомати палять навіть діти

У Путіна смерть призовників списують на зловживання алкоголем

Із 21 вересня, відколи кремлівський диктатор оголосив про мобілізацію, в країні-терористці не вщухають протести. Крім того, активісти демонструють, що не бажають вмирати за Путіна, палячи військкомати. Днями до такого методу вдалася навіть дитина. Крім цього, так звані «мобіки» влаштовують масові бійки та добряче закладають за коміри.

Смерті свіжонабраних вояків

У навчальному центрі міноборони РФ у Свердловській області загинуло троє мобілізованих. Один з них наклав на себе руки в Єланському гарнізоні. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на депутата Держдуми від регіону Максима Іванова.

Раніше Telegram-канали повідомили, що 1 жовтня у їдальні навчального танкового центру військової частини у селищі Порошине знайшли тіло 46-річного мобілізованого з населеного пункту Курган, який наклав на себе руки. Він загинув на місці, на тілі знайшли порізи на шиї. Поруч лежало лезо.

Видання пише, що за даними джерел, один мобілізований помер від нападу, а інший скоїв самогубство. Третього списали та відправили додому, де він одразу помер від цирозу печінки. Раніше у селищі Порошине запровадили сухий закон, оскільки «мобілізовані постійно зловживали алкоголем».

Масова бійка вояків

У підмосковній військовій частині контрактники захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки та телефони. Зробити цього не вийшло: новоприбулі мобілізовані вояки побили «дідів». Конфлікт між військовими стався у військовій частині в Алабіно, куди звозять мобілізованих росіян.

Свіже путінське гарматне м'ясо «діди» не зустріли хлібом і сіллю, а навпаки, стали вимагати в новеньких одяг та мобільні телефони. Відбулася масова бійка. За даними Telegram-каналів, побитими виявилося приблизно два десятки «дідів».

Ситуація цілком вийшла з-під контролю: побиті врятувалися лише зачинившись в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію. Спочатку до Алабіно приїхала військова поліція, а потім і співробітники МВС. Тільки після цього військовим вдалося домовитись, однак заяви до поліції ніхто з них у результаті не написав.

Росіяни реально оцінюють «могилізацію»

На набережній Грибоєдова в Санкт-Петербурзі невідомі активісти розгорнули банер із написом «Цинкова труна на коліщатках вже на твоїй вулиці».

Школярка вирішила зупинити «могилізацію»

У Казані, столиці Республіки Татарстан учениця 11 класу спробувала підпалити військкомат. Дві пляшки із запалювальним «коктейлем» вона кинула у бік будівлі – в ціль не потрапила і змогла підпалити лише траву за кілька метрів від стіни військкомату. Дівчину затримали. Вона пояснила поліцаям, що хотіла підпалити військкомат, оскільки є противницею «спецоперації» та мобілізації.

Водночас у Красноярську невідомий кинув у будівлю військкомату Радянського та Центрального району дві пляшки із запалювальною сумішшю. Невелику пожежу загасили поліцаї, які охороняли будівлю. Затримати громадянина не вдалось.

Поки за планом іде тільки недовіра росіян до пропагандистів

Більше половини росіян не довіряють даними міноборони країни-терористки про втрати російської армії. Лише 36% вважають правдою офіційні зведення про загибель рашистів на українському фронті, а більшість (54%) вважають їх за фейкові. Про це свідчать дані соцопитування служби Russian Field.

Найнижчий відсоток довіри у віковій групі 35-44: серед них цифрам Міноборони вірять лише 26%. Шойгу та його пропаганді довіряють люди похилого віку, але й у найстаршій віковій групі думки розділилися практично порівну: 45% громадян у віці 60+ довіряють офіційним зведенням, 43% – ні.

Недовіра до Шойгу, втім, не заважає більшості чоловіків (62% опитаних) заявляти про готовність з'явитися до військкомату на порядку денному. Але саму часткову мобілізацію схвалюють не всі: молодь від 18-26 років проти мобілізації (56%), а люди старші за 44 (кому вона менше загрожує) – «за» (70%).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що декілька сотень мобілізованих росіян в Сибіру кинули у полі, де вони живуть як дикуни. У мережі з’явилось відео, як мобілізовані з Норильська чекають на заселення у військову частину в Омську посеред чистого поля, без жодних ознак цивілізації.

Також у РФ мобілізованих закрили у Новосибірському вищому командному училищі. І схоже, що ніякого забезпечення у вигляді харчування ніхто не передбачив. Тому родичі вимушені підгодовувати рідних через ґрати.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває часткова мобілізація. За даними Генштабу ЗСУ, в Росії після оголошення мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості. Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.