Ексхокеїст збірної України увійшов до тренерського штабу російського клубу

Завальнюк виступав за Україну на Олімпіаді-2002 та провів 45 матчів на Чемпіонатах світу за українську команду

Федерація хокею України засудила вчинок Завальнюка

Колишній хокеїст збірної України з хокею і ексспівробітник Федерації хокею України В’ячеслав Завальнюк увійшов до тренерського штабу клубу російської Молодіжної хокейної ліги «Чайка» з Нижнього Новгорода.

Федерація хокею України засудила такі дії колишнього українського хокеїста.

«Манкуртам і запроданцям не місце в українському суспільстві і хокеї зокрема. Враховуючи ганебність вчинку Завальнюка, Федерація хокею України ініціює процедуру початку позбавлення цієї особи всіх спортивних і державних звань, зокрема врученого в 2008 році Ордена «За заслуги» ІІІ ступеня», – йдеться у повідомленні федерації.

Завальнюк виступав за Україну на Олімпіаді-2002 та провів 45 матчів на Чемпіонатах світу за українську команду.

Нагадаємо, під час ракетного удару по Києву загинув юний каратист Максим Симанюк.