Путін розцілував жінку: хто така Анна Дульцева і навіщо вона диктатору

Анну та Артема Дульцевих затримали та засудили у Словенії у справі про шпигунство

Російський диктатор Володимир Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими. Серед них була сім'я Дульцевих – Артем, Анна та їх двоє дітей.

Що відомо про сім'ю Дульцевих?

Анну та Артема Дульцевих затримали та засудили у Словенії у справі про шпигунство. Вони видавали себе за громадян Аргентини під іншими іменами: Людвіг Гіш, який керував ІТ-компанією та Марія Роза Майєр Муньос, яка заснувала онлайн-галерею мистецтв, повідомляє The Wall Street Journal.

Дульцеві жили в Любляні, щоб вільно подорожувати до сусідніх країн-членів НАТО та ЄС. Вони передавали замовлення з РФ та привозили готівку іншим російським прихованим агентам.

Дульцеві були офіцерами російської служби зовнішньої розвідки, які вербували шпигунів, що згодом видавали себе за громадян західних країн.

Як пише газета, Дульцеві жили в будинку на вулиці Приможичева, 35, у кварталі для середнього класу, їздила білою Kia Ceed. Сусіди розповідали про них як «нормальних» та «тихих». Пара вільно розмовляла англійською, німецькою та іспанською мовами. Їхні діти відвідували мовні курси у місцевій школі.

У 2022 році шпигунів Дульцевих затримали. На комп'ютерах пари знайшли захищені програми для зв'язку з Москвою, які були настільки зашифровані, що їх не змогли зламати ні словенські, ні американські фахівці. У їхньому холодильнику спецслужби знайшли потаємне відділення, в якому шпигуни зберігали сотні тисяч € новими банкнотами.

Дульцевих засудили 31 липня 2024 року, напередодні їх обміну. Подружжя звинуватили у шпигунстві та засудили до одного року та семи місяців колонії – саме стільки вони провели під вартою з моменту затримання. Як пише «Агентство», Дульцеві визнали себе винними.

Сім'я Дульцевих повернулася у Росію фото: РИА

У Артема та Ганни Дульцевих є двоє дітей, які вирушили до Росії разом із батьками. Коли пару було затримано, діти перебували у прийомній сім'ї.

Як зустрічав шпигунів Путін?

Володимир Путін особисто привітав шпигунів, хакерів, які повернулися у Росії. Для них розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту.

Путін увечері 1 серпня зустрів у московському аеропорті Внуково громадян Росії, звільнених під час обміну ув’язненими.



Для росіян розгорнули червону доріжку і виставили почесну варту pic.twitter.com/wxU3c0EASI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2024

Анна Дульцева як виходила з літака розплакалася (на відео 00:45 хв, – «Главком»), а Путін поцілував її, обійняв та вручив квіти. Букет також отримала і донька шпигунки.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

До слова, німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня.