Троє чоловіків у Москві зґвалтували співробітницю російського пропагандистського ЗМІ

За даними російських ЗМІ, напад стався в ніч проти 6 липня, коли співробітниця «Матч ТБ» поверталася з роботи

Підозрюваним у зґвалтуванні може загрожувати до 10 років позбавлення волі

Співробітниця російського пропагандистського спортивного ресурсу «Матч ТБ» заявила про те, що її зґвалтували поряд із телецентром «Останкіно» в Москві. За підозрою у злочині затримано трьох чоловіків.

За даними російських ЗМІ, напад на дівчину стався в ніч проти 6 липня, коли вона поверталася з роботи. За попередньою інформацією, кілька чоловіків напали на дівчину близько 2:30 ночі, коли вона вийшла з телецентру і проходила повз Останкінський ставок.

Через 40 хвилин одного з підозрюваних було затримано. Ним виявився 24-річний Мухріддін, який приїхав до Москви на заробітки з Узбекистану. Невдовзі поряд зі станцією метро «ВДНГ» співробітники поліції РФ затримали ще двох його співвітчизників: 25-річного Бунеда та 22-річного Жавохіра.

Всі вони були доставлені до відділу поліції. Наразі слідчі порушили кримінальну справу за статтею «згвалтування, вчинене групою осіб». Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

«Канал в курсі інциденту, проте не вважаємо за можливе розкривати подробиці події. Справою займаються правоохоронні органи, яким ми, безумовно, за потреби сприятимемо. Також ми на зв'язку з постраждалою і надамо їй всебічну та необхідну підтримку»,

– повідомили в «Матч ТБ».

Нагадаємо, пропагандистка та колишня генеральна продюсерка «Матч ТБ» Тіна Канделакі влаштувала істерику через пісню про Путіна на грі Євро-2024.