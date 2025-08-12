Головна Країна Суспільство
До незаконної діяльності причетні 9 осіб
Співробітники ДРАЦС підробляли дані про усиновлення дітей, через що чоловіки призовного віку мали можливість незаконно виїзджати за кордон

Мешканець Дніпра став організатором групи, залучивши у неї 8 спільників, серед яких були посадовці відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Про це, як пише «Главком», повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

За грошову винагороду фігуранти вносили несанкціоновані зміни до електронних реєстрів, використовуючи доступ до автоматизованих систем державних органів та оформлювали фіктивні документи про усиновлення неповнолітніх дітей. Це, як наголошується, дозволяло отримати статус багатодітного батька і, відповідно, законні підстави для перетину кордону під час воєнного стану.

У прокуратурі уточнюють, що вартість такої «послуги» становила від 4 до 6 тис. доларів з особи.

Під час досудового розслідування вже встановлено факти внесення недостовірної інформації про визнання батьківства щодо 18 дітей.

У понеділок, 11 серпня, слідчі поліції спільно з прокурорами Синельниківської окружної прокуратури повідомили дев’ятьом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500.

До слова, на кордоні з Румунією прикордонники виявили чотирьох хлопців 2008, 2009 та 2010 років народження, які допомагали чоловікам нелегально потрапити до Румунії.

Схема з фіктивними дітьми: посадовці РАЦС допомагали чоловікам тікати за кордон
