Віткофф: Концепція «мир через силу» справді працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів

До кінця 2025 року США планують ще завершити війну на Близькому Сході

Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року. Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф під час засідання американського уряду, на якому був присутній Дональд Трамп, інформує «Главком».

За словами Віткоффа, президент Трамп за вісім місяців уже «завершив навіть більше семи конфліктів». Спецпредставник стверджує, що під час своїх поїздок бачив глибоку повагу до американського лідера, зокрема у Секторі Газа, де люди нібито тримали плакати з його ім'ям.

Віткофф повідомив, що наразі тривають переговори про приєднання нових країн до «Авраамських угод» – серії мирних договорів, укладених за посередництва США у 2020 році.

«Концепція «мир через силу» справді працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця року», – сказав Віткофф, висловивши впевненість у команді Трампа.

На завершення, він зазначив, що, на його думку, Нобелівський комітет має вручити Нобелівську премію миру саме Трампу.

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.