Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що процес пошуку шляхів до примирення є складним, однак США не полишають спроб зупинити війну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що лише за останній місяць Україна ліквідувала до 20 тис. російських солдатів. Це, за його словами, свідчить про величезні втрати, яких зазнає Росія у війні проти України, інформує «Главком».

Рубіо підкреслив, що Вашингтон намагається знайти «золоту середину» у підходах до врегулювання конфлікту. Попри це, бойові дії стають дедалі запеклішими: Москва вважає, що має ініціативу, тоді як Київ завдає окупантам значних втрат у оборонних боях.

«Я думаю, що тільки минулого місяця 20 тисяч російських солдатів загинули. Українці завдали росіянам колосальної шкоди. Обидві сторони дуже сильно закріпилися», – зазначив держсекретар.

Він додав, що процес пошуку шляхів до примирення є складним, однак США не полишають спроб зупинити війну.

«Це непросте питання, але ми продовжуватимемо працювати над ним, оскільки президент зробив пріоритетом припинення війни, якої взагалі не мало б бути», – резюмував Рубіо.

Раніше ми писали, що російська делегація, яка прибула на перемовини на Аляску, мала платити за дозаправку своїх літаків готівкою, адже не могли користуватися своєю банківською системою через санкції. Як інформує «Главком», про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

У нього питали, чому президент США Дональд Трамп місяцями грозиться ввести проти Росії додаткові санкції, але не робить цього. Рубіо заявив, що РФ і так перебуває під великими обмеженнями, а введення додаткових, мовляв, не сприяло б прагненню Москви припинити війну.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.