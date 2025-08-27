Головна Світ Політика
Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи – ISW
На думку аналітиків, Росія не погодиться на присутність військ з країн НАТО як частину гарантій безпеки для України
фото: AP

Європейські посадовці обговорюють план відправки військ в Україну в межах мирної угоди

США готові надати європейським союзникам допоміжні сили у межах гарантій безпеки для України, що включає зокрема стратегічні засоби. Водночас Кремль не збирається приймати подібні гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Штати змінили позицію і готові підтримати будь-яку західну місію, яка забезпечуватиме мир та безпеку в Україні після завершення російсько-української війни, хоча раніше у президента Америки Дональда Трампа були інші наміри. Газета Financial Times стверджувала, що Вашингтон хоче надати стратегічні засоби забезпечення, які включатимуть розвідку, засоби управління і командування, а також допомогу у забезпеченні роботи ППО.

«Офіційні джерела зазначили, що така підтримка США залежить від зобов'язання європейських держав розгорнути «десятки тисяч» військовослужбовців в Україні», – йдеться у звіті ISW.

Інститут вивчення війни наголошує, що російські чиновники неодноразово відкидали гарантії безпеки. Хоча міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія підтримує гарантії безпеки і називав країни, які їх можуть забезпечити, через деякий час його риторика змінилася. Так, нещодавно Лавров заявив, що США не повинні нести відповідальність за післявоєнну безпеку України.

Водночас речниця МЗС Росії заявляла, що Кремль відкидає «будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО». В ISW вважають, що подібна риторика свідчить про те, що Кремль, ймовірно, не погодиться на гарантії безпеки у тому вигляді, який наразі пропонують США та європейські лідери.

Нагадаємо, США заявили, що готові надати розвідувальні ресурси та здійснювати нагляд за бойовими діями в рамках будь-якого західного плану безпеки для післявоєнної України

До слова, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року.

