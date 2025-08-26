Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями
Україна погоджується на будь-який формат переговорів, тоді як Росія відкидає ідею саміту Зеленського з Путіним
фото з відкритих джерел

Канцлер зазначив, що тепер крок за Москвою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі. Слова канцлера після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні в Берліні цитує Der Spiegel, передає «Главком».

«Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск», – сказав Мерц.

Канцлер також зазначив, що тепер крок за Москвою, оскільки Україна неодноразово заявляла про свою готовність до будь-якого формату переговорів. 

«У цьому випадку ми працюємо над подальшими санкціями в Європейському Союзі. Якщо така зустріч не відбудеться, як було домовлено між Трампом і Путіним, тоді м’яч знову на нашому боці. Я маю на увазі європейців та американців», – зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий до переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним заради досягнення миру в будь-якому форматі та в будь-якому регіоні світу.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України. 

Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. 

Також Лавров зазявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч.

Читайте також:

Теги: санкції путін Володимир Зеленський Фрідріх Мерц переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп може відвідати Китай
Трамп заявив, що отримав запрошення відвідати Китай
29 липня, 12:35
Трамп планує провести окремі зустрічі з Зеленським та Путіним
CNN: Трамп дав вказівку команді якнайшвидше підготувати зустрічі з Путіним та Зеленським
7 серпня, 04:41
Останній раз Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися у липні 2018 року
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
8 серпня, 02:25
Вже відомо, що Трамп та Путін проведуть зустріч 15 серпня
Чи доєднається Зеленський до переговорів на Алясці: відповідь CBS News
9 серпня, 02:57
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
Трамп: Ми мали дуже продуктивну зустріч, ми обговорили багато питань. Але ми не змогли знайти повного розуміння
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
16 серпня, 02:16
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
19 серпня, 03:05
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
20 серпня, 03:55

Політика

Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями
Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями
Усупереч суду Трамп узаконив переслідування за спалення прапора США
Усупереч суду Трамп узаконив переслідування за спалення прапора США
Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра
Сейм Литви затвердив нового прем'єр-міністра
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд
Австралія висилає іранського посла
Австралія висилає іранського посла
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
17K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
4919
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4713
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
2590
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua