Віткофф: Путін висловив бажання закінчити війну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф впевнений, що особиста присутність Путіна на майбутніх переговорах буде необхідною для укладання мирної угоди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Про це Віткофф повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

За словами американського чиновника, російський лідер підтримав пропозицію щодо миру, і Віткофф висловив сподівання, що він дотримається своєї обіцянки. «Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край», – зазначив Віткофф.

Він також переконаний, що особиста присутність російського лідера на майбутніх переговорах буде необхідною для укладання мирної угоди. Віткофф додав, що під час саміту на Алясці Путін нібито визнав, що «цієї війни ніколи б не було, якби президент Трамп був на посаді».

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очільник МЗС заявив, що російські чиновники роз'яснювали військові цілі Росії під час зустрічей із Трампом та іншими чиновниками США, а також публічно. «Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті самі думки, які російські офіційні особи прагнуть донести на закритих зустрічах», – кажуть аналітики, зазначаючи, що військові цілі Росії не змінилися.

Теги: переговори війна Стів Віткофф путін

