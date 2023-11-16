У Росії знайдено мертвими генерала та його дружину

Генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6-ю армією ВПС та ППО Росії з 2005 по 2009 роки, яка дислокується в Санкт-Петербурзі

Що стало причиною загибелі екскомандувача ВПС РФ та його дружини – наразі невідомо

У Росії знайдено мертвим екскомандувача 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ 68-річного Володимира Свиридова. Генерала знайдено мертвим у власному будинку, поруч із ним лежало тіло його 72-річної дружини Тетяни Свиридової. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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За даними видання, тіла було знайдено вдень 15 листопада у їхньому будинку у селищі Аджієвському Ставропольського краю. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

«Співробітники газової служби вже провели виміри та перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено», – зазначають в повідомленні.

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Що стало причиною загибелі екскомандувача ВПС РФ та його дружини – наразі невідомо.

Зазначається, що генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6-ю армією ВПС та ППО Росії з 2005 по 2009 роки, яка дислокується в Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що на території Росії регулярно знаходять померлих військових високопосадовців, втім не пояснюються причини їх загибелі.

Раніше повідомлялося, що у заміському будинку знайдено мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова.

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Також у Москві знайдено мертвим розробника першої радянської термоядерної бомби.