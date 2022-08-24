Активісти в Молдові понесуть до посольства РФ квіти, які заслужили окупанти

Молдова бажає Україні перемоги, «а також побільше бавовни для окупантів»

Молдовські активісти, які щодня проводять акції солідарності з Україною та проти російської агресії, закликають принести до стін російського посольства в Молдові квітки бавовни, повідомляє кореспондент «Главкома».

Активістка Діана Мазурова розповіла, що квітка бавовни, що перекладається на російську як «хлопок», є єдиною квіткою, на яку заслуговують окупанти, бо саме «хлопками» російські пропагандисти називають ураження своїх цілей в результаті опору ЗСУ, підмінюючи поняття для своєї аудиторії.

За словами активістки, Молдова бажає Україні перемоги, «а також побільше бавовни для окупантів».

Напередодні активісти провели майстер-клас з виготовлення квітів бавовни в домашніх умовах із хмизу та вати, щоб кожен охочий міг долучитися до символічної акції солідарності.

Як повідомляв «Главком», українські активісти в Румунії запрошують долучитися до Маршу сміливості в День Незалежності України, який пройде в Бухаресті о 18:00.