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Росія пригрозила Кишиневу «катастрофою» через співпрацю з НАТО. Молдова відреагувала

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія пригрозила Кишиневу «катастрофою» через співпрацю з НАТО. Молдова відреагувала
Міністерство закордонних справ Молдови відповідо на погрози Росії
фото ілюстративне

У Молдові різко відповіли РФ на погрози 

Заступник міністра закордонних справ РФ Міхаїл Галузін в інтерв’ю пропагандистській агенції «РИА Новости» заявив, що «активізація співпраці Кишинева з країнами НАТО у військовій і військово-технічній сферах є фактором, який більшою мірою підриває безпеку самої Молдови».

«Як показує досвід, нерозважливе накачування тієї чи іншої країни західними озброєннями або розміщення на її території натовських контингентів аж ніяк не додає їй безпеки і суверенітету, а, навпаки, наближає до катастрофи. Сумний досвід України з молдавської землі, гадаю, видно досить чітко», – заявив заступник Лаврова.

У МЗС Молдови відповіли на погрози Галуніна. Спікера МЗС Даніель Воде заявив, що Молдова – миролюбна та нейтральна держава, але нейтралітет не означає самоізоляцію, демілітаризацію чи байдужість до того, що відбувається у світі.

«Ми зацікавлені у зміцненні нашої стійкості, у тому числі і через НАТО – найсильніший військово-політичний альянс у світі», – наголосив представник МЗС Молдови.

Він також наголосив, що на міжнародній арені Молдова живе у складному регіоні, який постраждав від брутальної агресії Росії проти України.

«Нам потрібна вся солідарність наших друзів для подолання численних гібридних викликів, з якими ми стикаємося. Ми – вільна країна і вирішуватимемо, як розвивати нашу країну», – підсумував Воде.

Нагадаємо, Молдова спростила правила в’їзду для українців. Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.

Теги: росія нейтралітет кордон держава Молдова

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