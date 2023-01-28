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Le Figaro: Порошенко пропонує сім кроків, щоб залишити Путіна без грошей

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Le Figaro: Порошенко пропонує сім кроків, щоб залишити Путіна без грошей
«Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль – перемога у війні і справедливий мир», – зазначає п’ятий президент
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Петро Олексійович вимагає зробити більш жорсткими економічні санкції проти РФ

Петро Порошенко у статті для видання Le Fagaro закликав світ запровадити такі санкції проти Росії, які обвалять російський експорт і зроблять неможливим фінансування подальшої війни проти України. П’ятий президент зауважує, що ВВП Росії, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%.

«У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе Путіна, то  принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни», – наголошує Порошенко.  

Перше, що має зробити G7 у березні – понизити стелю цін на російську нафту. «Доречніше було би вживати слово «плінтус». Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною – навіть вищою за ринкову», – констатує Порошенко.

Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження, тощо.

Третє – через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.

За його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах росії, зазначає Порошенко.

Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом. «Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу», – пише Порошенко.  

Він закликав також нарешті закрити нафтогін «Дружба». «Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і «Дружбу», і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ – рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії», – зазначає Порошенко.  

Необхідно позбавити росію майже десяти мільярдів доларів за послуги із збагачення урану і будівництва АЕС.  «Росатом» як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції», – вважає Порошенко.

На думку п’ятого президента, треба зробити абсолютно неліквідними золотовалютні запаси Росії. «Замало заборонити купувати золото у Росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото – це криваве золото, російські діаманти – це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи «Вагнер» в африканських країнах», – наголошує Порошенко.

«За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу», – пише Петро Порошенко.

Він наголошує: поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців. «Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль – перемога у війні і справедливий мир», – зазначає п’ятий президент. 

Теги: Петро Порошенко перемога золото послуги президент Україна фінансування бізнес експорт санкції росіяни

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