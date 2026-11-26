Президент США Дональд Трамп повідомив про розроблення нових видів американського озброєння, які раніше не демонстрували громадськості та іншим державам. Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте американський лідер також розповів про розширення виробничих потужностей оборонної промисловості США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

За словами американського президента, наразі триває будівництво понад 20 нових об'єктів оборонних підприємств США. Основними напрямами їхньої діяльності є виробництво систем Patriot, комплексів протиракетної оборони THAAD, крилатих ракет Tomahawk, а також новітнього озброєння.

Трамп зазначив, що йдеться про нові види як наступальної, так і оборонної зброї, які раніше не представляли громадськості та іншим країнам. Водночас подробиць щодо цих розробок президент не розкрив.

Американський лідер також заявив, що нинішні обсяги виробництва військової техніки та боєприпасів у США є безпрецедентними.

За його словами, після поповнення власних військових запасів Сполучені Штати зможуть забезпечувати озброєнням союзників та партнерів у всьому світі.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Флориді Дональд Трамп та Марк Рютте виступили зі спільною заявою щодо війни Росії проти України. Сторони також обговорили збільшення оборонних видатків та інвестицій у військову промисловість країн НАТО.

Також 25 листопада стало відомо, що Пентагон залучив Україну та європейських партнерів до нарощування виробництва систем Patriot. Вашингтон також працює над зміцненням міжнародних ланцюгів постачання.

Раніше Дональд Трамп заявив про тимчасове призупинення продажу озброєння європейським союзникам через необхідність поповнення американських військових запасів.