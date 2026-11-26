Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав ініціативу щодо пов'язання переговорів про наступний багаторічний бюджет Європейського Союзу з подальшим фінансуванням України, повідомляє «Главком».

Відповідну заяву глава естонського уряду зробив після прибуття на саміт Європейського Союзу в Брюсселі 26 листопада.

Міхал наголосив, що на Україну чекає надзвичайно складна зима, тому Київ повинен мати гарантії подальшої підтримки з боку європейських партнерів.

«Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч нема нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров», – заявив прем'єр Естонії.

Глава естонського уряду також застеріг європейські держави від подальшого скорочення оборонних видатків на тлі посилення російської гібридної війни.

Аналогічну позицію щодо пов'язання багаторічного бюджету Євросоюзу з фінансуванням України підтримують Нідерланди та Німеччина.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет Євросоюзу, якщо всі 27 держав-членів не погодяться долучитися до фінансування України.

Водночас прем'єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо та Чехії Андрей Бабіш виступили проти надання нових фінансових гарантій Україні. Фіцо також заявив про готовність заблокувати бюджет ЄС у відповідь на вимоги Мерца.

До слова, остаточне рішення щодо нового кредиту Україні на €45 млрд очікується під час грудневого саміту Євросоюзу. Лідери держав можуть одночасно погодити позику для України та багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки.