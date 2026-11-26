Норвегія планує посилити протиповітряну оборону вздовж кордону з Росією, використовуючи український досвід протидії ракетам та безпілотникам. До цієї роботи залучили колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сирського.

Норвезька сторона зацікавлена у зміцненні протиповітряної оборони районів, розташованих поблизу російського Кольського півострова, де зосереджена значна військова інфраструктура РФ.

Цього тижня Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном відвідав прикордонні райони на півночі країни. Військові ознайомилися з місцевістю та умовами несення служби в Арктиці.

Після поїздки сторони повернулися до Осло, де продовжили роботу у форматі військового моделювання.

За словами Крістофферсена, метою цієї роботи є оцінка можливостей стримування потенційних загроз та опрацювання різних сценаріїв реагування на них.

Під час консультацій норвезькій стороні представили український досвід захисту повітряного простору від російських ракетних та дронових атак.

Нагадаємо, Україна та Норвегія спільно створили систему протиповітряної оборони «Десна». Розробка стала результатом співпраці двох країн у сфері захисту повітряного простору.

Також Україна та Норвегія обговорили постачання додаткових бойових літаків для посилення обороноздатності України.