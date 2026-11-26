Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї закликав його відмовитися від військової агресії на території Європи. Американський лідер також висловив переконання у можливості швидкого укладення мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами очільника Білого дому, він приділив значну увагу питанню припинення російської військової агресії під час тристоронньої зустрічі за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна у Шеньчжені.

«Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я багато говорив про те, що хотів би, аби президент Путін припинив будь-яку військову агресію проти територій по всій Європі, сподіваючись, що між Росією та Україною вдасться укласти угоду, причому швидко», – написав Трамп.

Президент США також наголосив, що вважав перспективу досягнення мирної угоди цілком реальною. Водночас він звернув увагу на масштаб людських втрат унаслідок війни, назвавши її «суцільною бійнею».

Крім того, американський лідер повідомив, що 25 листопада під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у своїй резиденції Мар-а-Лаго поінформував його про результати переговорів із російським диктатором.

«Для мене було честю зустрітися вчора ввечері з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго, де ми обговорили багато питань і де я поінформував його про свої переговори з президентом Путіним», – додав очільник Білого дому.

Водночас Трамп не розкрив реакції Путіна на його заклик припинити військову агресію та не уточнив можливих термінів укладення мирної угоди.

Нагадаємо, 19 листопада під час зустрічі у китайському Шеньчжені президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Американський лідер наголосив, що протягом багатьох років підтримував добрі стосунки з очільником Кремля, та висловив сподівання на позитивні результати переговорів.

Раніше Білий дім розкрив подробиці тристоронньої зустрічі Трампа, Сі та Путіна. Головною темою переговорів американська сторона назвала контроль над ядерним озброєнням. Водночас у Білому домі запевнили, що питання російсько-української війни не обговорюватиметься.