Пропозиція зятя Трампа про гарантії безпеки для України викликала скепсис у Європі

Європейські дипломати скептично поставилися до пропозиції спецпосланця президента США Джареда Кушнера надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Представники країн Альянсу засумнівалися у дієвості запропонованого Вашингтоном механізму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

За інформацією видання, 19 листопада Кушнер заявив, що Росія нібито прийнятно поставилася до ідеї надання Україні після завершення війни гарантій безпеки, заснованих на статті 5 НАТО. Ця стаття закріпила принцип колективної оборони держав-членів Альянсу.

Однак того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заперечив заяву американського спецпосланця та назвав неприйнятними для Москви будь-які подібні «креативні рішення».

Пропозиція Кушнера також викликала здивування серед європейських дипломатів, які наголосили на неможливості часткового членства України в Альянсі.

«Що означає «близько до статті 5»? Ви або в НАТО, або поза ним. Середини немає», – зазначив дипломат однієї з країн-членів Альянсу.

За інформацією Le Monde, європейські країни мали намір використати свою участь у мирних переговорах для формування засад довгострокової безпеки 27 держав-членів ЄС та України.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон знову порушив питання повноцінного членства України в НАТО. Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив жаль через те, що Україна не приєдналася до Альянсу майже два десятиліття тому.

«Я думаю, що ми всі бачимо сьогодні – принаймні озираючись назад – якою помилкою було не дотримуватися американської пропозиції на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році прийняти Україну до НАТО. Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути», – заявив Мерц.

Водночас французьке видання нагадало, що саме Франція та Німеччина у 2008 році виступали проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

На користь членства України в НАТО також висловилася експертка з питань Росії, безпеки та гібридних загроз із фінського Університету Вааса Ганна Сміт. «Україна починає будувати потужну армію. Краще, щоб вона була в НАТО, ніж поза ним», – зазначила експертка.

Нагадаємо, 19 листопада спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав гарантію безпеки для України, яка нібито влаштувала Росію. За його словами, Вашингтон досяг значного прогресу в обговоренні механізму гарантій за аналогією зі статтею 5 НАТО. Водночас Кушнер наголосив, що відповідні зобов’язання мають відповідати інтересам США.