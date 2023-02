Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)

Бойові танки Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, вже облавку військового літаку. Відео завантаження техніки у своєму Twitter опублікувала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«На допомогу Україні їдуть бойові танки. Перший канадський Leopard 2 вже в дорозі. Підтримка України з боку Канади є непохитною», – написала вона.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



