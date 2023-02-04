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Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)
Джерело: @AnitaAnandMP

Про перший літак з танком Leopard 2 на борту відрапортувала міністерка оборони Канади 

Бойові танки Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, вже облавку військового літаку. Відео завантаження техніки у своєму Twitter опублікувала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«На допомогу Україні їдуть бойові танки. Перший канадський Leopard 2 вже в дорозі. Підтримка України з боку Канади є непохитною», – написала вона. 

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2. Зокрема, йдеться про чотири танки.

Перед цим міністерство оборони Канади також повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року.

 

 

Теги: Канада танки

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