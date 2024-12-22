Прем'єр-міністр Грузії пригрозив Зурабішвілі в'язницею

«Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі», – Іраклій Кобахідзе про Саломе Зурабішвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув'язнення у разі непокори. Про це повідомляє Sova.

Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді та порадив їй утриматися від зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.

«Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня (термін закінчення повноважень Зурабішвілі, – Главком), але я запевняю вас, що станеться не так багато», – зауважив Кобахідзе.

Він також сказав про можливі наслідки для президентки у разі порушення закону: «Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу».

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися щодо необхідності призупинення безвізового режиму для грузинських чиновників, які мають дипломатичні паспорти, після придушення в Грузії проєвропейських протестів.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії.