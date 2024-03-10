Зеленський прокоментував заяву про білий прапор

Зеленський: «Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі»

Російські вбивці не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Наші Сили оборони складаються з багатьох елементів. Багатьох бригад та підрозділів. І кожен, який діє на фронті, кожен, який захищає державу від російських диверсантів і терору, кожен, який виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась», – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що коли Росія 24 лютого розпочала повномасштабну війну, усі українці стали на захист, і християни, і мусульмани, і юдеї. Він подякував кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони, на передовій захищають життя й людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою.

«Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Я дякую кожному, хто в Україні та з Україною робить усе для того, щоб зберегти життя, дякую всім, хто допомагає та хто дійсно поруч – діями та молитвами», – додав президент.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

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Як повідомлялося, глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку після слів про «білий прапор» перемовини з Росією заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.

До слова, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.