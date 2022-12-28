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Лідер Північної Кореї оприлюднив військові цілі країни на 2023 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лідер Північної Кореї оприлюднив військові цілі країни на 2023 рік
Кім чен Ин натякнув на ще один рік інтенсивних випробувань зброї
ЕРА/UPG

Цього року Північна Корея випустила безпрецедентну кількість ракет

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні правлячої Трудової партії, натякаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї і загострення напруги. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Кім Чен Ин згадав про «новостворену складну ситуацію» на Корейському півострові і більш широкі політичні ландшафти. Йдеться загалом про ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги. Він говорив, зокрема, про напрямок «антиворожої боротьби» та цілі щодо зміцнення обороноздатності.

Детальнішої інформації про цілі немає.

Reuters зазначає, що цього року Північна Корея випустила безпрецедентну кількість ракет. Багато запусків було призначено для розробки «високопріоритетних» стратегічних озброєнь відповідно до п'ятирічного плану, викладеного на початку 2021 року. До цього списку увійшли: тактична ядерна зброя, нова міжконтинентальна балістична ракета, гіперзвукові ковзаючі боєголовки, атомні підводні човни та розвідувальний супутник.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР.

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Теги: Північна Корея Кім Чен Ин війна

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