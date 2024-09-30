Ліванська армія відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем – Reuters

Ізраїльські танки нібито перетнули кордон із Ліваном

Ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Цю непідтверджену інформацію поширюють ряд ЗМІ, серед яких CNN та Reuters.

За даними Reuters, місцеві жителі та джерела в органах безпеки повідомляють про відступ ліванської армії. Представник армії Лівану не став ані підтверджувати, ані заперечувати цю інформацію.

Інше джерело вказує, що після відступу війська Лівану знаходилися на відстані щонайменше п’яти кілометрів від кордону. Тим часом джерело CNN в службах безпеки зазначило, що ліванські військові евакуювали свої спостережні пости біля кордону з Ізраїлем і перемістили солдатів до казарм у прикордонних селах.

Телеканал Al Arabiya оприлюднив у Twitter інформацію про те, що ізраїльські танки вже нібито перетнули кордон з Ліваном і їх фіксують у селі Раміш.

За кілька хвилин телеканал видалив такий пост.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування «Хезболла».

До слова, 30 вересня, президент США Джо Байден заявив, що виступає проти ізраїльської наземної операції в Лівані. Також Байден закликав сторони до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.