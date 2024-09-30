Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю

Величезна кількість людей була змушена перебратися в інші місця Лівану

Приблизно мільйону ліванців довелося залишити свої будинки через ізраїльські удари. Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Лівану Наджиб Мікаті.

«В останні кілька днів величезна кількість людей, ця кількість оцінюється в мільйон, була змушена перебратися в інші місця. Ймовірно, йдеться про наймасовішу операцію з переміщення людей за всю історію Лівану», – наводить його слова агентство EFE.

За словами Мікаті, уряд розпорядився, щоб управління митниць Лівану зняло мита на гуманітарну допомогу, яка надходить до країни, щоб вона надходила одразу безпосередньо у розпорядження ліванської влади.

З початку минулого тижня Ізраїль активно завдає авіаударів по півдню Лівану, знищуючи інфраструктуру руху «Хезболла».

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські ВПС завдали потужного авіаудару по південному передмістю Бейрута, де розташована центральна штаб-квартира «Хезболли». Внаслідок цього удару загинув лідер руху Хасан Насралла та інші представники його керівництва.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту.

Пізніше стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала голову служби контррозвідки «Хезболли» Набіля Каука. За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром «превентивного підрозділу безпеки» «Хезболли» і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.