Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю
Уламки будівлі, де загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла
фото: Houssam Shbaro

Величезна кількість людей була змушена перебратися в інші місця Лівану

Приблизно мільйону ліванців довелося залишити свої будинки через ізраїльські удари. Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Лівану Наджиб Мікаті.

«В останні кілька днів величезна кількість людей, ця кількість оцінюється в мільйон, була змушена перебратися в інші місця. Ймовірно, йдеться про наймасовішу операцію з переміщення людей за всю історію Лівану», – наводить його слова агентство EFE.

За словами Мікаті, уряд розпорядився, щоб управління митниць Лівану зняло мита на гуманітарну допомогу, яка надходить до країни, щоб вона надходила одразу безпосередньо у розпорядження ліванської влади.

З початку минулого тижня Ізраїль активно завдає авіаударів по півдню Лівану, знищуючи інфраструктуру руху «Хезболла».

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські ВПС завдали потужного авіаудару по південному передмістю Бейрута, де розташована центральна штаб-квартира «Хезболли». Внаслідок цього удару загинув лідер руху Хасан Насралла та інші представники його керівництва.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту. 

Пізніше стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала голову служби контррозвідки «Хезболли» Набіля Каука. За даними ЦАХАЛу, Каук був командиром «превентивного підрозділу безпеки» «Хезболли» і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

 

Читайте також:

Теги: біженці Ліван квартира армія Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі існує проблема з пошуком хорошого житла для життя
Квартирне питання у Польщі: де і як зняти житло дешевше
30 серпня, 06:00
Бої повинні припинятися між шостою годиною ранку й третьою годиною дня
Ізраїль та ХАМАС домовилися про триденне перемирʼя
30 серпня, 07:57
Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії, є жертви
9 вересня, 09:37
На Хмельниччині пролунали вибухи: що відомо
На Хмельниччині пролунали вибухи: що відомо
12 вересня, 03:25
Державні ЗМІ Сирії, а також опозиційні організації, повідомили про масовані авіаудари ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 8 вересня
Ізраїль знищив іранський підземний ракетний завод у Сирії – Axios
13 вересня, 08:48
98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
На Торецькому напрямку ворог втратив професійну армію
«Професійну армію росіяни майже втратили»: ЗСУ про ситуацію біля Торецька
20 вересня, 11:52
Як зазначив очільник Міноборони Британії, навички, якими володіють оператори безпілотників, багато в чому збігаються з навичками геймерів
Британія залучатиме геймерів до служби в армії
23 вересня, 20:48
За даними CNN, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи вдалося вбити Насраллу в результаті удару
Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» – CNN
27 вересня, 20:36

Соціум

Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes
Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю
Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
Працевлаштування українських біженців у Німеччині: Welt назвав нову тенденцію
Працевлаштування українських біженців у Німеччині: Welt назвав нову тенденцію
Майже як у Барселоні: турки занепокоєні через проблему на популярному курорті
Майже як у Барселоні: турки занепокоєні через проблему на популярному курорті
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Курській області (відео)
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Курській області (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
13K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
12K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
11K
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9357
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua