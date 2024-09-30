Байден відреагував на намір Ізраїлю розпочати наземне вторгнення до Лівану

Байден відповів чи проти наземної операції Ізраїлю в Лівані

Байден закликав сторони до припинення вогню

Сьогодні, 30 вересня, президент США Джо Байден заявив, що виступає проти ізраїльської наземної операції в Лівані. Про це повідомляє AFP.

Також Байден закликав сторони до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.

«Я більш обізнаний, ніж ви можете припустити, і я хотів би, щоб вони зупинились. Ми повинні припинити вогонь зараз», – відповів Байден журналістам на запитання чи знає він про плани Ізраїлю провести обмежену операцію в Лівані.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.