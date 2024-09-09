Фіцо звинуватив українські війська в «нацизмі» та «фашизмі»

Прем'єр Словаччини заявив, що по Україні нібито ходять підрозділи, які мають «дуже чіткий ярлик, що пов’язаний з небезпечними й забороненими рухами»

Прем'єр Фіцо заявив, що Україні нібито діють «нацистські та фашистські» війська

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим. Про це політик заявив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства, пише Tasr.

«Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими», – каже він.

За словами прем’єра, світ сповнений «неправди та брехні», оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого – з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

«Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські ярлики, які часто так себе поводять», – додав Фіцо.

Нагадаємо, Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

До слова, міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ. За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.