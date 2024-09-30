ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

В останні тижні конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання «Хезболла» значно загострився

В'їзд у район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном суворо заборонений

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном. Про це повідомляє пресслужба армії Ізраїлю.

«Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною», – йдеться в повідомленні.

Закрита військова зона на кордоні з Ліваном фото: пресслужба ЦАХАЛу

Зазначається, що в'їзд у цей район суворо заборонений.

В останні тижні конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання «Хезболла», яке підтримує Іран, значно загострився. Армія оборони Ізраїлю розпочала наступальну операцію. Її мета знищити бойову інфраструктуру, яку «Хезболла» будувала протягом останніх 20 років.

Раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення. ЦАХАЛ заявив, що військово-повітряні сили націлені на будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди», і неодноразово закликав цивільне населення в ліванській долині Бекаа покинути будинки, де зберігається така зброя.