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Лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду «президента» Білорусі: перші заяви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду «президента» Білорусі: перші заяви
Наприкінці січня самопроголошений президент знову переміг на «виборах»
фото: Белта

Лукашенко: «Пів світу мріє про нашу «диктатуру»

У Білорусі відбулася так звана «інавгурація» самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Церемонія інавгурації відбулася у Залі урочистих церемоній у Мінську, де було запрошено понад 1,1 тис. людей. У своїй промові Лукашенко привітав білорусів зі своєю перемогою та заявив про «стандарт проведення виборів, який може слугувати міжнародним еталоном».

«Це перемога не тільки моя, президента, а й мільйонів наших білорусів. 26 січня ми подолали чергове історичне перехрестя. Пройшли його впевнено і мудро, не звернувши з дороги, якою йдемо третину століття. Це шлях миру та творення, національної єдності та патріотизму, справедливості та широких можливостей для кожного – все те, що ми називаємо державою для народу. Це наш білоруський шлях!» – сказав він.

Політик наголосив, що до Білорусі зараз прикута увага, але «далеко не всім до вподоби незалежність країни, особливо чесна та відкрита позиція на міжнародній арені».

«Пів світу мріє про нашу «диктатуру» – диктатуру реальних справ та інтересів наших людей. Коли йдеться про справедливість і правду, зовсім не має значення, якого розміру твоя країна на карті світу», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 26 січня 2025 року в Білорусі відбулися так звані «президентські вибори», результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку прем’єр-міністра Романа Головченка. Новим главою уряду став Олександр Турчин.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Росією та Україною.

Раніше Олександр Лукашенко наказав розпочати пошук рідкісноземельних металів у Білорусі.

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Теги: Олександр Лукашенко інавгурація Білорусь

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