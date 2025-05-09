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Лукашенко показав сина. Нові фото Колі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Лукашенко показав сина. Нові фото Колі
Лукашенко часто бере свого молодшого сина на офіційні заходи та міжнародні поїздки
скріншот з відео

Микола Лукашенко взяв участь у військовому параді на Красній площі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко таки взяв участь у військовому параді в Москві. В гості до Путіна Лукашенко також привіз свого сина Миколу. Про це повідомляє «Главком».

На кадрах помітно, що син самопроголошеного президента Білорусі сидить поруч з батьком на трибуні. Їх обклали пенсіонерами з георгіївськими стрічками та військовій формі.

4 фото
На весь екран
Олександр Лукашенко поруч з сином на трибуні
скріншот

Варто зазначити, що Лукашенко часто бере свого молодшого сина на офіційні заходи та міжнародні поїздки. З дитинства Микола регулярно супроводжує батька на публічних подіях. Зокрема, вони були присутні на урочистому обіді в Кремлі, де зібралися іноземні делегації та глави держав.

Деякі аналітики вважають, що Олександр Лукашенко може готувати Миколу до політичної кар’єри або навіть до ролі наступника.

Як відомо, у 2023 році Лукашенко заявив, що його син Микола нібито брав участь у переговорах між Україною та Росією, організовуючи телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві відбувається військовий парад. До Москви прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: Олександр Лукашенко Друга світова війна парад

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