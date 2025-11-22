Лукашенко помилував 31 українця

Українські громадяни повертаються на батьківщину

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які сьогодні повернуться на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

Помилувано 31 громадянина України, які, за словами Ейсмонт, раніше нібито вчинили кримінальні злочини на території Білорусі.

Рішення ухвалено «на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту» і «у розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком».

Речниця заявила, що «буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні».

Також у межах аналогічних домовленостей були помилувані два католицькі священники, їхнє звільнення відбулося «на прохання папи римського Лева XIV».

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже не хоче бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато що робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому що боїться втратити владу. Про це розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025, інформує «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

За словами Павленка, Білорусь давно втратила свій військовий суверенітет.

На користь цієї тези свідчать білорусько-російські навчання, а також те, що на території Білорусі жодних перешкод російським військовим немає. Зокрема, українська розвідка фіксувала поїздки російських військових у цивільній формі з метою вивчення стану доріг, щоб будувати плани швидкого перекидання сил.