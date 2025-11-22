Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко помилував 31 українця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко помилував 31 українця
Помилувано 31 громадянина України
фото: Белта

Українські громадяни повертаються на батьківщину

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які сьогодні повернуться на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

Помилувано 31 громадянина України, які, за словами Ейсмонт, раніше нібито вчинили кримінальні злочини на території Білорусі.

Рішення ухвалено «на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту» і «у розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком».

Речниця заявила, що «буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні».

Також у межах аналогічних домовленостей були помилувані два католицькі священники, їхнє звільнення відбулося «на прохання папи римського Лева XIV».

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже не хоче бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато що робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому що боїться втратити владу. Про це розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко на IV Форумі імені Острозьких 2025, інформує «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

За словами Павленка, Білорусь давно втратила свій військовий суверенітет.

На користь цієї тези свідчать білорусько-російські навчання, а також те, що на території Білорусі жодних перешкод російським військовим немає. Зокрема, українська розвідка фіксувала поїздки російських військових у цивільній формі з метою вивчення стану доріг, щоб будувати плани швидкого перекидання сил.

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
ЄС відреагував на закриття Литвою кордону з Білоруссю
28 жовтня, 02:25
Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
30 жовтня, 01:36
Олександр Лукашенко заявив, що закриття кордону з Білоруссю є «гібридною війною» проти країни
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
11 листопада, 10:54
Литви пропонує пришвидшити відкриття двох пунктів на кордоні з Білоруссю
Конфлікт із Лукашенком вичерпано? Глава МЗС Литви закликав відкрити кордон з Білоруссю
17 листопада, 13:16
DW: Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво зброї для РФ
DW: Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво зброї для РФ
18 листопада, 02:43
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Вчора, 01:55
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50
Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
15 листопада, 15:58

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua