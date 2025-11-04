Головна Світ Політика
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
фото з відкритих джерел

Через рішення режиму Лукашенка на кордоні вже застрягли тисячі вантажівок, а перевізники попереджають про зрив логістичних маршрутів між ЄС і Китаєм

Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Білорусь заборонила рух польських та литовських вантажівок і тракторів на своїй території до кінця 2027 року. На кордоні з країною застрягли тисячі транспортних засобів.

Станом на 3 листопада понад 1 260 вантажівок очікували на білоруському боці біля двох литовських пунктів пропуску та 2 045 вантажівок – на польських.

Згідно з указом, підписаним 31 жовтня Олександром Лукашенком, обмеження стосуються причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів із польськими номерами, які виконують міжнародні перевезення за накладними або документами CMR.

Генеральний секретар Міжнародного альянсу транспорту та логістики Литви (TTLA) Повілас Дріжас зазначив, що цей крок може серйозно вплинути на роботу логістичних компаній, які перевозять товари між Китаєм і ЄС через Білорусь і Росію.

«Наші торговельні відносини вже починають відчувати негативні наслідки цього закриття кордону. Литва може поступово зникнути з логістичної чи торгової карти. Це вже не просто транспортна проблема», – наголосив він.

Нагадаємо, що на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху через запровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони. Нововведення передбачає обов’язкову реєстрацію подорожніх із біометричними даними, що може тимчасово збільшити час проходження контролю. 

Як відомо, 12 жовтня в Європейському Союзі набули чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України. Йдеться про початок впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES), яка автоматизує фіксацію біометричних даних мандрівників.

кордон Польща обмеження правила перевезення Литва Білорусь

На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні
Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів

