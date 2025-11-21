Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців

Польща стверджує, що обидва підозрювані діяли під керівництвом російської розвідки

Польща офіційно звернулася до Білорусі з вимогою екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у здійсненні диверсії та залізниці. Інцидент стався 17 листопада на залізничній лінії Варшава-Люблін, де в результаті вибуху постраждала одна з колій. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише «Главком».

Польська влада заявляє, що підозрювані українці втекли до Білорусі після двох диверсійних атак на польську залізничну інфраструктуру, одна з яких призвела до вибуху. Запит на екстрадицію був переданий білоруському представнику у Варшаві.

Польща стверджує, що обидва підозрювані діяли під керівництвом російської розвідки, тоді як Москва заперечує свою причетність та звинувачує польську сторону в «русофобії».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двох українців визнано підозрюваними у справі про диверсії на залізниці в Польщі. Вони перетнули кордон Польщі з Білорусі і, як вважається, співпрацювали з російськими спецслужбами.

Спецслужби та прокуратура Польщі встановили особистість диверсантів, які в суботу, 16 листопада, підклали та підірвали вибухівку на залізничних коліях у селі Міка під Гарволіном. Це громадяни України Євгеній Степанович Іванов та Олександр Кононов.

Як відомо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін. У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

До слова, Російська Федерація намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. МЗС взяло до уваги оприлюднені польськими спецслужбами висновки про встановлення двох українців, яких польські слідчі підозрюють у вчиненні під керівництвом Росії диверсій на залізниці 15-17 листопада. Україна засудила такі диверсії.